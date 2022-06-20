Москва, 30 января, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Операторы разведывательного беспилотника Zala уссурийских десантников из Приморья обнаружили три танка киевских боевиков к югу от Артёмовска и скорректировали их уничтожение «Ланцетами». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Расчёты многофункциональных БПЛА подразделения беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск, в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полёты с целью разведки, поиска и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения. Также ведут видеофиксацию поражения объектов, живой силы и техники противника, пояснили в военном ведомстве.

Так, во время очередного полёта над Клещеевкой к югу от Артёмовска оператор дрона увидел два вражеских танка, которые били по российским позициям из леса.

«Было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет». Расчёт умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ в лесопосадке», — рассказали в Минобороны.

Чуть позже был разбит таким же способом ещё один танк.

Как сообщало ИА Регнум, силами артиллеристов Воздушно-десантных войск уничтожены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские бойцы стреляли на расстояние до 20 км от позиций противника. Обнаружение складов ВСУ и дальнейшая корректировка огня гаубиц велась при помощи дронов.

Расчёты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили на херсонском направлении три моторных лодки украинских боевиков. Изначально дрон точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две моторные лодки противника. Уцелевшие боевики, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки, уточнили в Минобороны РФ.

В течение 28 января средства противовоздушной обороны России сбили 34 беспилотника ВСУ и один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Нырково, Золотарёвка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алёшки Херсонской области.