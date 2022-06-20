Москва, , 07:59 — REGNUM Волатильность рубля по отношению к мировым валютам может вырасти в ближайшем будущем, заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям».

Рубль Банк России

Банкир объяснил, что изменчивость курса рубля может вырасти из-за невозможности реализации бюджетного правила. Он напомнил, что раньше Минфин с помощью Центробанка закупал излишки валюты при избыточном укреплении курса.

«А теперь этого не происходит, и курс рубля будет гораздо более волатильным. То есть он будет двигаться в сторону укрепления при высоких ценах на сырье и будет ослабляться, когда сырье упадет в цене», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что балансовый курс российской валюты для отечественной экономики составляет около 65-70 рублей за доллар США. При этом экспортёрам выгоден более низкий курс рубля, а импортёрам — более крепкий рубль.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин призвал сохранить базовые принципы бюджетного правила в России. Он отметил, что отказ от этого механизма стал одной из причин текущего укрепления курса рубля, которое некоторые эксперты считают избыточным.

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