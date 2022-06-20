Магадан, 20 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Магаданской области объёмы добычи золота снизились на 440 кг в сравнении с прошлым годом. Всего в регионе за пять месяцев из недр было извлечено почти 13,8 тонн этого драгоценного металла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

James St. John Золото

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Снижение добычи плановое — объёмы уменьшают предприятия. Больше всего золота добыто в Тенькинском городском округе — 9 тонн.

Объёмы добычи серебра в Магаданской области составили почти 283 тонны — на 34,5 тонны больше, чем год назад. Лидеры по добыче этого драгоценного металла — компании холдинга «Полиметалл».

«На 01.06.2022 года добыча свинца составила 1679,5 т, добыча цинка составила 1595 т, добыча меди 113,0 т», — также отметили в минэкологии Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре месяца 2022 года в Магаданской области добыли 9,88 тонны золота и 215,8 тонны серебра.