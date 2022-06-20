Ульяновск, 20 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбудили очередное уголовное дело по факту поджога строения. В совершении преступления подозревают бывшего супруга пострадавшей. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Разбирательства начались 16 июня после поступления в полицию обращения от жительницы одного из посёлков Новоспасского района: на придомовой территории горел сарай. Правоохранителями предварительно установлено, что причиной стал поджог.

В совершении преступления подозревают жителя Самарской области, бывшего супруга потерпевшей. По версии полиции, накануне между ними произошёл конфликт.

«Мужчина в районе пяти часов утра проник в частное подворье и, облив бензином сарай, поджог строение. Почувствовав запах дыма, пострадавшая выбежала на улицу вместе с сожителем», — говорится в сообщении.

В УМВД полагают, что сожитель заявительницы увидел подозреваемого, и во время ссоры последний, достав нож, стал угрожать ему убийством.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По факту угрозы убийством устанавливаются детали произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту убийства и поджога дома в посёлке Ишеевка. В горящем доме нашли избитого мужчину, скончавшегося от полученных травм.

Подробнее: В Ульяновской области ушло в суд дело об убийстве и поджоге дома