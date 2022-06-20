Париж, 20 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Потерю президентским блоком «Вперед!» большинства мест в Национальном собрании Франции назвала угрозой для страны французский премьер-министр Элизабет Борн. Об этом 19 июня сообщает газета Le Figaro.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

По предварительным итогам второго тура парламентских выборов, которые состоялись во Франции 19 июня, блок «Вперед!» французского лидера Эммануэля Макрона получил простое, а не абсолютное большинство в нижней палате парламента. Второе место по результатам голосования получили левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Премьер-министр назвала возникшую в Национальном собрании конфигурацию «неслыханной». По словам Борн, такого не случалось никогда в истории Пятой республики. По мнению премьер-министра, ситуация опасна для страны, если учитывать риски, с которыми приходится сталкиваться на национальном и международном уровнях.

По итогам выборов блок «Вперед!» сможет претендовать на получение 210-235 мандатов, левая оппозиция получит до 190 мест, а у «Национального объединения» будет от 75 до 95 мандатов.