Копейск, Челябинская область, 20 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Челябинской области житель Копейска попался на незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Pixabay.com Лось

В кузове автомобиля «УАЗ», принадлежащего гражданину 1981 года рождения, силовики обнаружили тушу лося весом почти 200 кг. Оказалось, что он увидел животное в лесу, а затем съездил домой за оружием, вернулся и произвёл выстрел.

При этом гражданин не имел права охотиться. Размер ущерба государству составил 80 тыс. рублей. Задержанному грозит до двух лет колонии. Пока его отпустили под обязательство о явке.