Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбурге в судебном порядке оспорено незаконное увольнение учителя одной из городских школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что преподаватель уволена по собственному желанию в день подачи заявления об увольнении. Однако бывший педагог представила доказательства того, что подача заявления об увольнении не являлась добровольным волеизъявлением, а носила вынужденный характер из-за конфликтной ситуации.

Центральный райсуд Оренбурга вынес решение о восстановлении незаконно уволенного учителя. Кроме того, школа должна выплатить утраченный за время вынужденного прогула заработок. Судебное решение в законную силу не вступило.