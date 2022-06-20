Оренбург, 20 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Оренбурге в судебном порядке оспорено незаконное увольнение учителя одной из городских школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Установлено, что преподаватель уволена по собственному желанию в день подачи заявления об увольнении. Однако бывший педагог представила доказательства того, что подача заявления об увольнении не являлась добровольным волеизъявлением, а носила вынужденный характер из-за конфликтной ситуации.

Центральный райсуд Оренбурга вынес решение о восстановлении незаконно уволенного учителя. Кроме того, школа должна выплатить утраченный за время вынужденного прогула заработок. Судебное решение в законную силу не вступило.