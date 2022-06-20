Мариуполь, ДНР, , 07:48 — REGNUM Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал видеокадры тайной тюрьмы — «библиотеки» в аэропорту Мариуполя, где в 2014–2015 годах с пристрастием велись допросы задержанных сторонников ДНР и ополченцев, сообщает РИА »Новости».

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Помещение для «сепаратистов» располагалось с правого бока терминал, у входа в помещения ресторана. Сам ресторан находился на втором этаже терминала, а на первом этаже располагались холодильники, которые использовались как камеры.

«Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята… Здесь только утеплитель. Сверху они были обиты металлическим покрытием, как внутри холодильников», — пояснил Прозоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Прозоров заявил о готовности давать свидетельские показания по иску Москвы к Киеву в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

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