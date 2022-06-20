Ульяновск, 20 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается строительство нового инфекционного корпуса областной детской больницы имени Ю. Ф. Горячева, сообщает региональное министерство здравоохранения. Это позволит расширить медицинскую инфраструктуру, повысить оперативность и качество оказания помощи, а также в целом отразится на качестве жизни населения.

https://med.ulgov.ru/ В Ульяновской области продолжается строительство нового инфекционного корпуса областной детской больницы

Детский инфекционный корпус возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это будет пятиэтажное здание общей площадью более 17 тыс. кв. метров, рассчитанное на 100 мест.

По данным минздрава, на строительство инфекционного корпуса, которое началось в апреле 2021 года, из федерального бюджета выделено 1,6 млрд рублей. Работы на объекте планируется завершить в 2023 году.

«На данный момент территория огорожена, возведён фундамент. Процент технической готовности объекта составляет 20%», — говорится в сообщении.

Главный врач ОДКБ Анна Минаева подчёркивает, что для детского здравоохранения инфекционный корпус является «важным объектом». Его оснастят «новейшим оборудованием, которое позволит оказывать комплекс диагностических и лечебных мероприятий на высочайшем уровне».

В новом корпусе будут расположены специализированные палаты-боксы с кислородной поддержкой, лаборатория, диагностический блок, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Отметим, что ранее в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» (национальный проект «Здравоохранение») в областной детской клинической больнице отремонтировали консультативно-диагностический центр, онкологическое и травматологическое отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил уделить особое внимание ходу строительства крупных «медицинских» объектов, включая детский инфекционный корпус: это позволит не только расширит возможности медицины, повысит эффективность работы системы здравоохранения, но и в целом отразится на социальном уровне и качестве жизни населения.