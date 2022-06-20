Новосибирск, 20 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области посевная площадь ярового сева достигла 2 млн 71 тысячи гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

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По словам министра, это наивысший показатель за последние пять лет.

Он отметил, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Новосибирской области достигла 2 млн 392 тысяч гектаров. Рост показателей к 2021 году — около 86 тысяч гектаров.