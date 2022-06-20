Москва, 20 июня, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Российская технологическая компания «Лаборатория Касперского» инвестировала в разработку и производство процессоров, работающих по принципу человеческого мозга. Об этом представители компании рассказали РБК.

Seanbatty Искусственный интеллект

«Лаборатория Касперского» выкупила 15% акций компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ») у нескольких владельцев. Также разработчик антивируса инвестировал в развитие «Мотив НТ». Сумма сделки не раскрывается.

Компания «Мотив НТ» создана в 2017 году. Она занимается разработкой программно-аппаратных сетей с использованием технологий искусственного интеллекта. Эти решения используются для визуального контроля на предприятиях.

Также стартап является первым в России разработчиком нейроморфного чипа. Так называют процессоры, в основе архитектуры которых лежат принципы работы человеческого мозга. Процессоры этого типа используются в сфере технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Первый нейроморфный процессор «Алтай» компания «Мотив НТ» представила в 2019 году. Сейчас ведётся работа над чипом второго поколения.