Угроза дефицита: чем запасались граждане России?
Москва, 20 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Любопытной информацией о предпочтениях потребителей, опасающихся вероятного дефицита из-за санкций, поделился аналитический центр НАФ. Как пишет РБК, с марта по май 2022 года теми или иными товарами предпочла запасаться всего одна пятая часть граждан России, хотя тех, кто опасался пустых полок, было гораздо больше.
Отсутствия лекарств и медицинского оборудования опасались 42% опрошенных, нехватки продуктов питания боялись 30%, запчастей для автомобилей — 30%, смартфонов и компьютеров — 27%, материалов для строительства и ремонта - 26%.
Среди тех, кто от слов об опасениях перешёл к закупкам, рейтинг предпочтений таков: крупа (12%); макароны (10%); бытовая химия (8%); консервы (7%); лекарства (7%); средства личной гигиены (7%); косметика и парфюмерия (3%); табак (3%) и алкоголь (2%); одежда и обувь (2%).
Такую разницу исполнительный директор аналитического центра Людмила Спиридонова объяснила расхождением между зависимостью потребительского поведения человека от наличия свободных денег и желания использовать их на закупку разных товаров.
Всего в опросе, проводившемся в мае, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей из 53 регионов России.
Как сообщало ИАИА REGNUM, в апреле ВИЦОМ известил о том, что имеют запасы продуктов питания большинство жителей России (85%), в 1992 году — 71%. Нет продуктовых запасов у 13%, в 1992 году — 19%.
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