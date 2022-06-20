Москва, 20 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Любопытной информацией о предпочтениях потребителей, опасающихся вероятного дефицита из-за санкций, поделился аналитический центр НАФ. Как пишет РБК, с марта по май 2022 года теми или иными товарами предпочла запасаться всего одна пятая часть граждан России, хотя тех, кто опасался пустых полок, было гораздо больше.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полки полны, дефицита нет. Россия

Отсутствия лекарств и медицинского оборудования опасались 42% опрошенных, нехватки продуктов питания боялись 30%, запчастей для автомобилей — 30%, смартфонов и компьютеров — 27%, материалов для строительства и ремонта - 26%.

Среди тех, кто от слов об опасениях перешёл к закупкам, рейтинг предпочтений таков: крупа (12%); макароны (10%); бытовая химия (8%); консервы (7%); лекарства (7%); средства личной гигиены (7%); косметика и парфюмерия (3%); табак (3%) и алкоголь (2%); одежда и обувь (2%).

Такую разницу исполнительный директор аналитического центра Людмила Спиридонова объяснила расхождением между зависимостью потребительского поведения человека от наличия свободных денег и желания использовать их на закупку разных товаров.

Всего в опросе, проводившемся в мае, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей из 53 регионов России.

Как сообщало ИАИА REGNUM, в апреле ВИЦОМ известил о том, что имеют запасы продуктов питания большинство жителей России (85%), в 1992 году — 71%. Нет продуктовых запасов у 13%, в 1992 году — 19%.

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