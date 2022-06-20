Новосибирск, 20 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил выбрать перспективные маршруты и оценить объёмы потребления на территориях дополнительной газификации. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Nso.ru Газификация

«Требуется уточнить перспективный объём потребления газа на этих территориях по двум сценариям: минимальному и максимальному, — сказал Травников. — Вторая задача — рассмотреть все варианты маршрутов газопроводов и выбрать оптимальные. Третья — начать резервирование участков под коридоры прохождения газопроводов, чтобы какие-нибудь ушлые землепользователи в будущем не начали зарабатывать на перепродаже земельных участков».

Напомним, на Петербургском международномэкономическом форуме между Новосибирской областью и компанией «Газпром» было подписано дополнительное соглашение к программе газификации. Согласно документу, число населённых пунктов, которые подлежат газификации, увеличится почти вдвое.