Оренбург, , 07:25 — REGNUM В Оренбурге остановочные павильоны красят серой краской. Это осуществляется в рамках благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Остановочный павильон пресс-служба администрации Оренбурга

Летом павильоны, пострадавшие от хулиганских действий вандалов, подвергают ремонту. Для придания остановочным пунктам более эстетичного вида в отдельных случаях их красят. При этом стеклянные элементы не закрашивают, заявили в администрации.

Закрашивают надписи на поликарбонатном покрытии или поверхности, где надписи невозможно удалить с помощью химических растворов. Так, были покрашены металлические павильоны на остановках «Хабаровская» на ул. Терешковой.

«Появившаяся в СМИ информация о том, что эти павильоны были стеклянные и их закрасили, носит недостоверный характер и нуждается в проверке. Стеклянные павильоны не подвергаются покраске», — отметили чинвонкии.

Стоит отметить, ране в интернете появились сообщения том, что в городе красят серой краской стеклянные остановочные павильоны. Пользователи соцсетлей предположили, что «умные» остановки красят для того, чтобы не мыть.