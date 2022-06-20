Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В Ульяновской области власти обещают усилить контроль за качеством лечебного питания и наличием лекарств в больницах. Для этого создана рабочая группа, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Питание Иван Шилов © ИА REGNUM

Специальная рабочая группа проверит наличие препаратов и состояние пищеблоков в стационарах больниц, а также качество организации питания и санитарные условия.

«Мы стали фиксировать обращения пациентов в социальных сетях по вопросам качества лечебного питания и наличия медикаментов», — приводятся пояснения главы минздрава Ульяновской области Александра Гашкова.

По его словам, лечение и питание, «соответствующее всем нормам», должны получать пациенты всех больниц вне зависимости от того, где они расположены, — в городе или сельской местности. Министр заверил, что в 2022 году будет проведена «масштабная работа», пообещав, что каждый главный врач будет нести «персональную ответственность за организацию этого процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновская область получила свыше 65 тыс. упаковок лекарств для лечения сахарного диабета, заболеваний центрально-нервной системы, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Эти препараты получат льготники. Кроме того, поступил инсулин.