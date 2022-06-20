Пекин, , 07:17 — REGNUM По данным метеорологического управления Китая, страна планирует построить восемь новых национальных станций наблюдения за атмосферным фоном к концу 2025 года для усиления наблюдения за парниковыми газами, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Станции предназначены для мониторинга десятков элементов, включая парниковые газы, химически активный газовый озон, аэрозоли и солнечную радиацию. Ученые обычно выбирают места для станций, расположенные вдали от деятельности человека и источников загрязнения. Метеорологическое управление Китая установило семь таких станций по всей стране, и в ближайшее время будет построена еще одна новая.

По данным администрации, восемь запланированных станций, в том числе одна в Южно-Китайском море и одна в Восточно-Китайском море, помогут Китаю достичь полного охвата 16 ключевых районов наблюдения за климатом.