Пекин, 20 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. По данным метеорологического управления Китая, страна планирует построить восемь новых национальных станций наблюдения за атмосферным фоном к концу 2025 года для усиления наблюдения за парниковыми газами, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Станции предназначены для мониторинга десятков элементов, включая парниковые газы, химически активный газовый озон, аэрозоли и солнечную радиацию. Ученые обычно выбирают места для станций, расположенные вдали от деятельности человека и источников загрязнения. Метеорологическое управление Китая установило семь таких станций по всей стране, и в ближайшее время будет построена еще одна новая.

По данным администрации, восемь запланированных станций, в том числе одна в Южно-Китайском море и одна в Восточно-Китайском море, помогут Китаю достичь полного охвата 16 ключевых районов наблюдения за климатом.