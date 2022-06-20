Нью-Дели, 20 июня, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Более 4,2 млн человек пострадали в результате наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями в северо-восточной части Индии. Об этом 20 июня сообщает в специальном бюллетене Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Уточняется, что стихия затронула индийские штаты Ассам и Мегхалая. Здесь из-за подъёма уровня воды в реке Брахмапутра и в её притоках оказались затоплены как минимум 5137 населённых пунктов, нанесён ущерб 107 370 га посевных площадей.

В результате разгула стихии пострадали не менее 4 228 100 человек. По информации, полученной Управлением по борьбе со стихийными бедствиями от администрации штатов, число погибших составило 71.

По данным метеорологов, в течение следующих 48 часов муссонные дожди, с большой вероятностью, будут такими же сильными, после чего ожидается постепенное снижение их интенсивности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 63 погибших в результате наводнений, вызванных муссонными ливнями в северо-восточной части Индии.