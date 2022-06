Шанхай, Китай, , 07:14 — REGNUM Пять банков Шанхая совместно предоставили кредитов на общую сумму 50 млрд юаней (около $7,4 млрд) для поддержки восстановления культурной и туристической индустрии города, сообщает агентство Синьхуаю.

Шанхайские филиалы Bank of Communications, China Construction Bank и Bank of China, а также Bank of Shanghai и Shanghai Rural Commercial Bank подписали соглашения с соответствующими предприятиями о предоставлении финансовой поддержки для строительства нового культурного центра киберспорта, выдачи потребительских талонов, оживления сельских районов и цифровой трансформации. живописных мест.

Эпидемия не изменит общую тенденцию качественного развития индустрии культуры и туризма, а углубление сотрудничества между правительством, банками и предприятиями поможет индустрии культуры и туризма Шанхая преодолеть трудности и ускорить ее восстановление, сказал директор управления культуры и туризма муниципалитета Фан Шичжун.

С 2020 года эти пять банков оказали поддержку почти 4000 предприятиям культуры и туризма в Шанхае, выдав кредиты на сумму более 53 млрд юаней.