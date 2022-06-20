Пекин, 20 июня, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Китай уверен, что его внешняя торговля будет оставаться в разумных пределах в течение всего года, внося больший вклад в фундаментальные экономические показатели, заявило Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общий объем импорта и экспорта страны вырос на 9,6% в годовом исчислении в прошлом месяце в дополнение к апрельскому росту на 0,1%, набирая обороты.

«Восстановление произошло после того, как оперативно была возобновлена работа внешнеторговых предприятий и начали действовать меры, способствующие росту», — сказал представитель министерства Шу Цзюэтин.

Отметив, что такие факторы неопределенности, как неустойчивое восстановление мировой экономики и проблемы, связанные с затратами, цепочками поставок и логистикой, все еще существуют, Шу сказал, что эффективная координация борьбы с эпидемией, экономического и социального развития и мер поддержки помогут стимулировать рост внешней торговли.

Снижение налогов и упрощение процедур торговли, вызванные соглашениями о свободной торговле, будут играть важную роль в продвижении внешней торговли, сказал Шу, добавив, что у Китая растет число партнеров по соглашениям о свободной торговле.