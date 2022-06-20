Челябинск, , 07:14 — REGNUM Арбитраж Челябинской области прекратил банкротное производство в отношении ООО «Горно-промышленное предприятие «Рудник Южный», имеющего лицензию на добычу жильного кварца. Основанием стало заключение мирового соглашения между должником и кредитором, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

«В материалы дела от ЗАО «Новоорловский ГОК» поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между ЗАО «Новоорловский ГОК» и ООО ГПП «Рудник Южный», — отметил суд.

Мировое соглашение было утверждено. По нему ответчик должен будет выплатить ГОК 1,33 млн рублей долга.

Напомним, спор слушался с декабря 2020 года. А в основе спора было решение суда от 2016 года.