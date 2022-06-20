Ульяновск, 20 июня, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Ульяновске регистрируют новые случаи многомиллионного мошенничества. На этот раз жертвой аферистов стал бывший банковский служащий, лишившийся 11 млн рублей, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Ленинского района Ульяновска. Предварительно правоохранители установили, что 14 июня ему позвонил неизвестный и заявил, что службой безопасности банка фиксируются подозрительные операции со счетами потерпевшего, а также попытки оформления крупного кредита на его имя.

«Собеседники были настольно убедительны, что мужчина, несмотря на профессиональный опыт в финансовой сфере, поверил злоумышленникам и направился в банк, чтобы снять сбережения со своих счетов», — говорится в сообщении.

По версии полиции, за трое суток, с 14 по 16 июня, перевёл 11 млн рублей сбережений на «безопасные счета» мошенников, после чего связь с мошенниками прервалась.

В УМВД напоминают, что «только от мошенников» поступают звонки с сообщениями финансовых неприятностях или о том, что сбережения находятся под угрозой. Реальные сотрудники банков не требуют персональных данных и не запугивают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию обратилась жительница Димитровграда, которой позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. По данным правоохранителей, аферист смог подключить переадресацию смс и звонков на подконтрольный ему телефон, списав со счёта потерпевшей 67 тыс. рублей.

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