Оренбург, 20 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году число врачей всех специальностей, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 2,3%, численность среднего медицинского персонала — на 3,2%. Такие данные приводит Оренбургстат.

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В 2021 году на территории региона работало 214 общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи (37 — врачебные, 177 — фельдшерские) и семь специализированных бригад (5 – анестезиологии-реанимации, 2 – психиатрические). Общепрофильные бригады помогли 721,2 тыс. пациентам, а специализированные – 18,8 тыс. пациентам.

В регионе зафиксировано снижение заболеваемости активным туберкулёзом органов дыхания с 46,9 на 100 тыс. человек населения в 2020 году до 44,6 в 2021 году. Также отмечен спад заболеваемости алкогольными психозами — с 59,9 до 59,7 на 100 тыс. человек населения.