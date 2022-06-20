Урумчи, Китай, 20 июня, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Министерство коммерции Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западне Китая сообщило, что в период с января по май наблюдался устойчивый рост инвестиций из-за пределов региона, сообщает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

За первые пять месяцев 2022 года было реализовано в общей сложности 3092 проекта. Было освоено около 202,1 млрд юаней (около $30,1 млрд), что на 24,06% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали официальные данные. Северный Синьцзян привлек около 55% от общего объема инвестиций региона, в то время как города и префектуры южного и восточного Синьцзяна привлекли около 45%.

Региональное министерство коммерции заявило, что способность региона осваивать инвестиции в промышленное развитие растет, а инвестиционная привлекательность сохраняет динамику быстрого роста.