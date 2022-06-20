Пекин, 20 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Согласно данным Министерства коммерции КНР, индустрия аутсорсинга услуг в Китае продемонстрировала устойчивый рост в период с января по май, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

За первые пять месяцев китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 726,6 млрд юаней (около $108,29 млрд), что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполненных контрактов за этот период составила 466,3 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6%.

Аутсорсинг — это деловая практика найма сторонней организации для выполнения услуг и производства товаров, традиционно выполняемых сотрудниками компании.

Из общего объема стоимость контрактов на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 13,2% по сравнению с прошлым годом до 412,9 млрд юаней, при этом стоимость выполненных контрактов выросла на 11,1% по сравнению с годом ранее до 263,9 млрд юаней в период с января по май.