Ереван, 20 июня, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Стрельба в селе Нигаван Арагацотнской области на севере Армении унесла жизнь человека, ещё несколько людей получили ранения. Об этом пишет издание Mamul со ссылкой на сообщение местной полиции.

Охотничье ружье

По предварительным данным, стрельба велась из охотничьего оружия. В больницу было доставлено семеро пострадавших, один человек скончался.

В полиции отметили, что инцидент носит бытовой характер. По факту преступления возбуждено уголовное дело.