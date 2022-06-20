Вашингтон, 20 июня 2022, 07:01 — REGNUM Человек ещё не побывал на Марсе, но уже там насорил: марсоход Perseverance прислал фото куска термоодеяла. Как сообщает издание Business Insider, такой материл используется для защиты марсохода в экстремальных условиях во время приземления.

Perseverance нашёл земной мусор на Марсе
Perseverance нашёл земной мусор на Марсе
Perseverance

Как он там оказался, учёные пока не знают. По одной из версий, мусор «сдуло» с места посадки или крушения одного из аппаратов, которые отправили на Красную планету.

Известие восприняли с горкой иронией в соцсетях.

«Скоро на Марсе пакеты с супермаркетов появятся», — отмечает Евгений.

«Это одеяла Мэта Дэймона, он ведь жил на Марсе», — предположила Светлана.

«Уже жалко планету», — поделилась ощущением Александра.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует высадку астронавтов на поверхность Марса к 2040 году. По словам главы NASA Била Нельсона, ведомство занимается разработкой специального надувного теплозащитного экрана, который замедлит космический корабль при входе в атмосферу Марса и поможет совершить безопасную посадку на поверхность планеты.

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