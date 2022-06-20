Вашингтон, 20 июня, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Человек ещё не побывал на Марсе, но уже там насорил: марсоход Perseverance прислал фото куска термоодеяла. Как сообщает издание Business Insider, такой материл используется для защиты марсохода в экстремальных условиях во время приземления.

Perseverance Perseverance нашёл земной мусор на Марсе

Как он там оказался, учёные пока не знают. По одной из версий, мусор «сдуло» с места посадки или крушения одного из аппаратов, которые отправили на Красную планету.

Известие восприняли с горькой иронией в соцсетях.

«Скоро на Марсе пакеты с супермаркетов появятся», — отмечает Евгений.

«Это одеяла Мэта Дэймона, он ведь жил на Марсе», — предположила Светлана.

«Уже жалко планету», — поделилась ощущением Александра.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует высадку астронавтов на поверхность Марса к 2040 году. По словам главы NASA Била Нельсона, ведомство занимается разработкой специального надувного теплозащитного экрана, который замедлит космический корабль при входе в атмосферу Марса и поможет совершить безопасную посадку на поверхность планеты.

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