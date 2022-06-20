Брянск, 20 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли посёлок Суземка в Брянской области. Об этом 20 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Глава региона уточнил, что обстрел посёлка Суземка украинские неонацисты начали в 04:11 мск и вели в течение получаса. Основные удары пришлись на РЭС, автозаправочную станцию, также был повреждён частный жилой дом на улице Кольцевой.

В результате обстрела, по предварительной информации, пострадал один человек. В посёлке частично отсутствует энергоснабжение. В посёлке работают все оперативные и аварийные службы. Также сообщается об успешном подавлении огневой точки противника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в селе Займище Брянской области после обстрела со стороны Украины.