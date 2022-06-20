Пермь, 20 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. На территории Пермского края новая неделя начнётся с дождей и гроз. Как сообщает гидрометцентр, с утра 20 июня в регионе будет дождливая погода.

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Наиболее интенсивные осадки выпадут в центральных и южных районах Прикамья. Вечером на крайнем юге ожидается гроза.

На следующий день, 21 июня, локально выпадут кратковременные дожди. В Перми прогнозируют небольшой дождь.

Согласно прогнозу научно-популярного проекта «Метеоролог и Я», основная доля осадков в течение недели (20-24 июня) ожидается в первые два дня (20-21 июня). К концу трудовой недели локально может наблюдаться избыток, превышение нормы составит 25-30%.