Петропавловск-Камчатский, , 06:56 — REGNUM Из жерла вулкана Шивелуч в Камчатском крае вырвался столб пепла. Высота выброса достигает 7000 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Вулкан Шивелуч NASA

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Шлейф от пепла распространился на восток от вулкана на десять километров. Выброс зафиксировали камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиал геофизической службы РАН.

В населённых пунктах пепел не выпал. Туристов в районе выброса нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня столб пепла высотой два километра выбросил вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в Сахалинской области.