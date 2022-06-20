Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновской области продолжает падать уровень коллективного иммунитета к COVID-19, оставаясь ниже среднероссийского показателя. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным (на 17 июня), в Ульяновской области от ковида укололись 728 217 жителей, в том числе за последнюю неделю прививку сделали 1787 человек. Из них получили оба компонента 686 008 жителей региона.

По информации оперштаба, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Ульяновской области составляет в настоящее время 20,8%. Это на 3,9% меньше, чем было неделей ранее (на 10 июня), когда показатель составлял 24,7%, за месяц уровень общего иммунитета упал на 16,2% (на 20 мая показатель составлял 37%).

Коллективный иммунитет к ковиду в Ульяновской области остаётся ниже среднероссийского уровня на 4% (в РФ — 24,8%).

Напомним, показатель общего иммунитета к ковиду 3 мая достигал в регионе 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%, 15 и 8 апреля апреля составлял соответственно 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18, 11 и 4 марта составлял соответственно 59,3%, 61,4%, 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, пятые сутки подряд, с 15 по 19 июня, в регионе регистрируют менее 20 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 462 случая заражения коронавирусом, вылечились 198 426 человек, умерли 4712 ковидных больных.

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