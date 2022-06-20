Чунцин, Китай, , 06:52 — REGNUM За первые пять месяцев 2022 года объем внешней торговли города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая превысил 343,8 млрд юаней (около $51,4 млрд), увеличившись на 12,9% в годовом исчислении, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Чунцин

Из общего объема экспорт вырос на 19,5% в годовом исчислении до почти 226,2 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 2,1% до почти 117,7 млрд юаней. Импорт и экспорт предприятий с иностранными инвестициями и китайских частных компаний оставались высокими.

С января по май импорт и экспорт предприятий с иностранными инвестициями в Чунцине достигли 161,6 млрд юаней, увеличившись на 12,4% в годовом исчислении. Импорт и экспорт частных предприятий достигли 154,1 млрд юаней, увеличившись на 17,2% в годовом исчислении.

За этот период внешняя торговля Чунцина с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Евросоюзом и Соединенными Штатами составила 55,1 млрд юаней, 50,7 млрд юаней и 46,6 млрд юаней соответственно, что на 11,2%, 8,2% и 3,9% больше, чем в предыдущем году.

Между тем, товарооборот муниципалитета со странами, «Пояса и пути», достиг 94,5 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 14,4%. Его товарооборот с другими членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства вырос на 12,5% в годовом исчислении до 107,6 млрд юаней.