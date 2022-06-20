Кемерово, , 06:54 — REGNUM В историческом здании Кемеровского рудника появится музейная диорама. Об этом сообщили мэрии Кемерова.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впервые в Сибири создадут посвящённую углю музейную диораму с использованием технологии видеомэппинга, — уточнили в администрации. — Вместо традиционно используемых в подобных экспозициях масштабных изображений — панорам создаётся видеоизображение высокого разрешения на полусферическом экране, дополненное небольшой реконструкцией, соответствующей каменноугольному периоду. На экране демонстрируется процесс зарождения угля и место Кузбасса в геологических преобразованиях на нашей планете».

Отмечается, что проект музея-заповедника «Красная Горка» будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сумма гранта — около 10 млн рублей, софинансирование составит около 3,5 млн рублей (вложения «Кузбассэнерго», средства городского бюджета и самого музея). Завершить проект планируется в мае 2023 года.