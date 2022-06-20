Ухань, Китай, 20 июня, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновит пассажирские рейсы между Уханем в центральной китайской провинции Хубэй и турецким Стамбулом уже с 29 июня, сообщает филиал компании в Хубэе, передает агентство Синьхуа.

Edwin Leong Самолёт авиакомпании China Southern Airlines

Рейс в обще стороны, выполняемый самолетом Boeing 787, запланирован на каждую среду. Вылетающий рейс должен вылететь из Уханя в 16:05 по пекинскому времени и прибыть в Стамбул около 21:00 по местному времени. Обратный рейс вылетит из Стамбула в 11:20 по местному времени, а затем прибудет в Ухань в 1:20 по пекинскому времени на следующий день.

Этот рейс станет первым международным пассажирским рейсом China Southern Airlines, возобновившимся в Хубэе после вспышки COVID-19. Ожидается, что с ослаблением пандемии COVID-19 во всем мире авиакомпания возобновит и запустит больше международных авиамаршрутов в Ухань. Авиамаршрут Ухань — Стамбул, запущенный в мае 2019 года, стал первым прямым рейсом в Стамбул в центральном Китае.