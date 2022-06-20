Тегеран, , 08:09 — REGNUM 19 июня представитель Таможенной администрации Ирана объявил, что торговый обмен между Ираном и Казахстаном увеличился на 29 процентов за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2022 года) по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Рухолла Латифи сделал замечания, касающиеся торгового обмена между двумя странами, сообщило Таможенное управление Ирана. По его словам, за последние 20 лет Иран и Казахстан обменялись более чем 15 миллионами тонн товаров на сумму шесть миллиардов долларов.

Далее он заявил, что Иран экспортирует в Казахстан сельскохозяйственную продукцию, электронные инструменты, промышленные машины, одежду, обувь и т.д.

По данным IRNA, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тегеран в воскресенье утром (19 июня) и был встречен своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси в культурном комплексе Саадабад на севере Тегерана.