Тегеран, 20 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. 19 июня представитель Таможенной администрации Ирана объявил, что торговый обмен между Ираном и Казахстаном увеличился на 29 процентов за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2022 года) по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Рухолла Латифи сделал замечания, касающиеся торгового обмена между двумя странами, сообщило Таможенное управление Ирана. По его словам, за последние 20 лет Иран и Казахстан обменялись более чем 15 миллионами тонн товаров на сумму шесть миллиардов долларов.

Далее он заявил, что Иран экспортирует в Казахстан сельскохозяйственную продукцию, электронные инструменты, промышленные машины, одежду, обувь и т.д.

По данным IRNA, президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаев прибыл в Тегеран в воскресенье утром (19 июня) и был встречен своим иранским коллегойИбрагимом Раиси в культурном комплексе Саадабад на севере Тегерана.