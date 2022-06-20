Омск, , 06:47 — REGNUM В Омске прокуратура Советского округа провела проверку по факту побега ребёнка из детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в прокуратуре Омской области.

Ребёнок adibalea

Установлено, что 30 мая 2022 года 15 воспитанников детского сада гуляли на территории под присмотром воспитателя. После прогулки 14 детей с воспитателем вернулись в здание детсада. Пропавшего ребёнка начали искать. Выяснилось, что на территории, прилегающей к детсаду, его нет.

Позже было установлено, что во время дневной прогулки шестилетний мальчик беспрепятственно вышел с территории детсада и пошёл домой. Там его позже и обнаружили. Противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось, уточнили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура округа внесла представление заведующему детсадом. Воспитатель и помощник воспитателя привлечены к дисциплинарной ответственности.

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