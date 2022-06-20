Пекин, , 06:46 — REGNUM Согласно официальным данным, потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым барометром экономической активности, зафиксировало стабильный рост за первые пять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального энергетического управления Китая, общее потребление электроэнергии выросло на 2,5% в годовом исчислении в период с января по май до 3,35 трлн кВт/ч.

Мощность, потребляемая первичной промышленностью, увеличилась на 9,8% в годовом исчислении, в то время как мощность, используемая вторичной и третичной промышленностями, выросла на 1,4% и 1,6% соответственно. Потребление электроэнергии жителями увеличилось в годовом исчислении на 8,1%.

Только в мае потребление электроэнергии составило 671,6 млрд кВт/ч, что на 1,3% меньше в годовом исчислении. В то время как потребление электроэнергии в первичном секторе выросло на 6,3%, потребление электроэнергии во вторичном и третичном секторах снизилось на 0,5% и 4,4% соответственно.