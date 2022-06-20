Пекин, 20 июня, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым барометром экономической активности, зафиксировало стабильный рост за первые пять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального энергетического управления Китая, общее потребление электроэнергии выросло на 2,5% в годовом исчислении в период с января по май до 3,35 трлн кВт/ч.

Мощность, потребляемая первичной промышленностью, увеличилась на 9,8% в годовом исчислении, в то время как мощность, используемая вторичной и третичной промышленностями, выросла на 1,4% и 1,6% соответственно. Потребление электроэнергии жителями увеличилось в годовом исчислении на 8,1%.

Только в мае потребление электроэнергии составило 671,6 млрд кВт/ч, что на 1,3% меньше в годовом исчислении. В то время как потребление электроэнергии в первичном секторе выросло на 6,3%, потребление электроэнергии во вторичном и третичном секторах снизилось на 0,5% и 4,4% соответственно.