Киев, 20 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В соцсетях обнародовано видео с конфузом украинских военных, которые передвигаясь с высокой скоростью на автомобиле и постреливая по сторонам, слетели с ими же подорванного моста в воду. Телеграм-канал «Заря» сопроводил видеокадры небольшим комментарием:

Цитата из видео Украинские военные вылетели на автомобиле в водоем

«ВСУшники решили прокатиться с ветерком, но забыли, что уже взорвали мост, чтобы замедлить продвижение русских войск… В итоге свалились в воду».

Историю активно комментируют в интернете.

«Вот так и сине-жёлтая страна рухнет в воду..» — считает Виктор Алдошин.

«Только Украина не в воду рухать будет, а в собственную выгребную ямку, которую выкопал киевский нацистский режим», — считает Евгений К.

«Украинские военные вылетели на автомобиле»… Ну так, авиацию им покрошили, на чем могут, на том и вылетают», — иронизирует Иван Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, военная спецоперация России на Украине длится уже почти четыре месяца. Подрыв мостов — визитная карточка украинских боевиков.

В начале июня заградительные отряды, сформированные из укронацистов, взорвали мост через Северский Донец, пытаясь предотвратить отступление своих войск из Святогорска.

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