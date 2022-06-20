Пермь, 20 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. На территории Пермского края в 2022 году отремонтируют четыре железнодорожных переезда, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

Капитальному ремонту подвергнут переезды на перегонах Чайковская — Шабуничи, Шабуничи — Оверята, Балмошная – Левшино и на станции Ляды. На железной дороге заменят устройство заграждения переездов, которое препятствует выезду автотранспорта на пути после срабатывания автоматической переездной сигнализации. Кроме того произведут замену настилов, дорожных знаков, сигнальных столбиков и водоотводных лотков. Междупутья в границах переездов заасфальтируют.

В целом Свердловская магистраль планирует обновить более 130 железнодорожных переездов. На их обновление выделят 104 млн рублей.