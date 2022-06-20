Пекин, , 06:44 — REGNUM Государственные предприятия Китая с 2013 года привлекли более 2,5 трлн юаней ($373,56 млрд) социального капитала, сообщает агентство Сниьхуа.

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Представитель Комиссии по надзору и управлению государственными активами Китая Пэн Хуаган сообщил на пресс-конференции, что более 70% государственных предприятий с централизованным управлением и 54% местных государственных предприятий в настоящее время находятся в смешанной собственности. По словам Пэна, государственные предприятия добились оптимизации структуры собственности и корпоративного управления.

Китай продвигает реформу смешанной собственности в своих государственных предприятиях, которая привлекает частных инвесторов для повышения их операционной эффективности, оптимизации структуры капитала и повышения конкурентоспособности.

На следующем этапе реформа будет неуклонно продвигаться вперед, сказал Пэн, сославшись на усилия по дальнейшему совершенствованию структуры управления госпредприятием, полному использованию позитивной роли стратегических инвесторов и повышению гибкости и эффективности рыночных механизмов функционирования.