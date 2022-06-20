Тегеран, , 08:43 — REGNUM 19 июня посол Азербайджана в Тегеране заявил, что его страна всегда стремилась развивать сотрудничество с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Баку имеет хорошие экономические и политические связи с Тегераном», — заявил Али Ализаде на встрече с помощником министра культуры Ирана Махмудом Шалуи.

Коснувшись предстоящего визита министра культуры Азербайджана в Иран, посол выразил надежду, что в ходе визита культурные связи существенно расширятся, так как на повестке дня стоит подписание ряда важных документов.

Шалуи также заявил на встрече, что ирано-азербайджанское культурное сотрудничество будет в дальнейшем развиваться в тени культурного соглашения. Он выразил надежду, что культурное сотрудничество между двумя странами будет укрепляться в дальнейшем при администрации президента ИРИ Ибрагима Раиси.

По данным IRNA, министр культуры Азербайджана посетит Иран 20 июня.