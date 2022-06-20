Москва, 20 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Россия должна вернуть себе Клайпедский край и построить Сувалкский коридор. Об этом 20 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

Герб Литвы

«Важно помнить, что договор о взаимопомощи между СССР и Литвой был заключен с Литовской республикой, наследником которой себя позиционирует современный Вильнюс. Клайпедский край никогда не принадлежал Литовской республике и был передан ей Москвой по итогам Потсдамских договоренностей», — заявил эксперт.

Нынешняя Литва объявляет период нахождения в СССР оккупацией, и, значит, она не признает Потсдамские договоренности, отметил Оградов. Из этих фактов следует, что Литва должна вернуть правопреемнице СССР — т. е. России — Клайпедский край.

«При возвращении прав собственности на эти территории Россия может построить т. н. Сувалкский коридор и соединить Калининградскую область с Белоруссией. Тут тоже есть юридические основания: Сувалки были выкуплены СССР у Германии в своё время за 7,5 млн. долларов (по нынешнему курсу около 7,5 млрд), а потом подарены Литве» — заключил политолог.

Напомним, что 18 июня в полночь Литва перекрала транзит для Калининградской области России.