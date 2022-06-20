Харбин, Китай, , 06:41 — REGNUM Согласно таможенным данным, за первые пять месяцев этого года внешняя торговля товарами в Хэйлунцзяне, самой северной провинции Китая, выросла на 34,9% в годовом исчислении до 100,58 млрд юаней (около $15,03 млрд), сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Харбин Travelask.ru

По данным таможенной службы Харбина, столицы провинции, с января по май импорт Хэйлунцзяна вырос на 39,5% в годовом исчислении до 82,02 млрд юаней, в то время как экспорт вырос на 17,5% в годовом исчислении до 18,56 млрд юаней.

Товарооборот региона со странами, расположенными «Пояса и пути», достиг 78,44 млрд юаней, что составляет 78% от общего объема торговли провинции. Товарооборот с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства вырос на 33,5%.

В провинции Хэйлунцзян наблюдался устойчивый рост экспорта трудоемкой продукции и сельскохозяйственной продукции, в то время как импорт сельскохозяйственной продукции и железной руды за тот же период резко вырос.