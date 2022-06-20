Ульяновск, , 06:41 — REGNUM В Ульяновской области впервые за последние месяцы нет ни одного госпитализированного в ковидный стационар, а количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться. Это следует из данных оперативного штаба России и управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

По оперативной информации ведомства, 19 июня в Ульяновской области официально выявлено 13 носителей новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что пятые сутки подряд, с 15 по 19 июня, в регионе регистрируют менее 20 случаев заражения SARS-CoV-2. Кроме того, впервые за последние четыре месяца нет ни одного госпитализированного в больницу пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе проведено 2 136 656 лабораторных исследований на коронавирус.

Отметим, что в Ульяновской области официально подтверждено 203 462 случая заражения коронавирусом, выздоровели 198 426 человек, скончались 4712 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновскую область поступило более 65 тыс. упаковок лекарств для льготников — в частности, для лечения сахарного диабета, заболеваний центрально-нервной системы, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.