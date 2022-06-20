Цзинань, Китай, , 06:38 — REGNUM Восточно-китайская провинция Шаньдун за первые пять месяцев этого года увеличила объем внешней торговли на 17,3% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Объем внешней торговли региона составил 1,27 трлн юаней ($189,8 млрд), что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило правительство провинции. Экспорт Шаньдуна в мае вырос на 19,1%, а импорт — на 13,5% в годовом исчислении, сообщил заместитель главы провинциального департамента коммерции Лю Вэй.

По словам Лю, столкнувшись с многочисленными проблемами, такими как сложная международная экономическая ситуация, Шаньдун в этом году ввел более 30 стратегий и мер по стабилизации внешней торговли.