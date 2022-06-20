Оренбург, , 06:37 — REGNUM В аэропорту Оренбурга активно идут ремонтные работы. Губернатор Денис Паслер отметил хороший темп, взятый подрядчиком.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оренбурга minstroyoren. orb.ru

«Строительные работы на полосе должны завершиться до 28 июля. Затем будет процедура сертификации, которая займёт месяц. Закрыть аэропорт было необходимо, но это доставило жителям региона неудобства. Нужно ускорять все процессы, которые в наших силах. Даже завершение работ на неделю раньше имеет значение. Сделаем все, чтобы ввести объект в эксплуатацию как можно раньше», — сказал он в своём телеграм-канале.

Напомним, с мая в аэропорту осуществляют реконструкции взлётно-посадочной полосы. В настоящее время выполнено около 50% от общего объема ремонтных работ готовы полностью 500 метров полосы.

Ранее власти анонсировали открытие аэропорт в конце августа. Сейчас авиарейсы совершают из аэропорт Орска. Из Оренбурга в этот аэропорт организован бесплатный трансфер.